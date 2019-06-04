Футболист Петров заявил, что его контракт с "Краснодаром" рассчитан еще на два года

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России и "Краснодара" Сергей Петров заявил, что его контракт с клубом рассчитан еще на два года. Об этом 28-летний спортсмен сообщил во вторник журналистам после тренировки сборной России.

Ранее газета "Спорт день за днем" сообщила, что контракт Петрова с "Краснодаром" завершится 30 июня, он станет свободным агентом и может продолжить карьеру в "Зените".

"Не знаю, кто придумал, что у меня заканчивается контракт. Он у меня действующий. На два года", - сказал Петров.

Петров выступает за "Краснодар" с января 2013 года, за это время он провел в составе клуба 181 матч во всех турнирах, в которых отличился десять раз и отдал 14 результативных передач. В составе национальной сборной России на его счету два матча.

Матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против сборной Кипра состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.