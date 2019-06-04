{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Йович перешел из "Айнтрахта" в мадридский "Реал"

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на 6 лет
Лука Йович EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Лука Йович
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 4 июня. Сербский нападающий Лука Йович перешел в испанский футбольный клуб "Реал". Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Реала".

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации испанского издания Marca, сумма трансфера составила €60 млн.

Йович в сезонах-2017/18 и 2018/19 выступал за немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). В прошедшем сезоне клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, где в серии пенальти уступил победителю турнира, английскому "Челси". Нападающий занял второе место среди бомбардиров турнира, забив 10 голов в 14 матчах.

В чемпионате Германии он стал третьим в списке бомбардиров, забив 17 голов в 32 встречах. В сезоне-2017/18 в составе "Айнтрахта" Йович стал обладателем Кубка Германии.

В составе национальной команды Сербии он провел четыре встречи, в которых отметился одним голом.

Европейские игры-2019
Определен состав сборной России по настольному теннису на Европейские игры
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня
Читать полностью