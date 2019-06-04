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Футбол в Испании

Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Лопетеги возглавил "Севилью"

Он подписал к клубом трехлетний контракт

ТАСС, 4 июня. Хулен Лопетеги стал главным тренером испанского футбольного клуба "Севилья". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт Лопетеги рассчитан на три года. В качестве главного тренера команды он будет представлен игрокам в среду.

53-летний испанец сменил на посту главного тренера Хоакина Капарроса. В прошедшем сезоне "Севилья" заняла шестое место в чемпионате Испании. В следующем сезоне клуб сыграет на групповой стадии Лиги Европы.

Лопетеги работал в мадридском "Реале" с июня по октябрь 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого возглавлял сборную Испании, откуда был отправлен в отставку за то, что подписал контракт с "Реалом" за спиной федерации футбола Испании.

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