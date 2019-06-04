Пропуск штангистом Аухадовым чемпионата России лишит его возможности поехать на ЧМ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года Апти Аухадов отказался от выступления на июньском чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске. Как сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, пропуск национального первенства лишит этого спортсмена возможности отобраться в состав национальной команды на главный старт года - мировое первенство в Таиланде.

Аухадов 18 октября 2016 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебряной медали Игр 2012 года в Лондоне, поскольку перепроверка его допинг- пробы показала наличие запрещенного препарата. Изначально спортсмена дисквалифицировали на два года, однако позднее срок наказания был увеличен на шесть месяцев - до 10 декабря 2018 года. После отбытия дисквалификации Аухадов выступил на апрельском чемпионате Европы в Грузии, где из-за травмы бедра занял очень низкое, по мнению Писаревского, 12-е место.

"Аухадов отказался от выступления на чемпионате России, - заметил Писаревский. - Он подошел ко мне и сказал, что по причинам личного характера не сможет поехать на турнир в Новосибирск, да и старая травма дает о себе знать. Но отсутствие Апти на главном внутрироссийском старте лишает его возможности выступить на чемпионате мира. У нас есть очень четкие критерии отбора, согласно которым отбор на мировое первенство проходит по результатам национального первенства".

По словам главного тренера, Аухадов отсутствует на сборе национальной команды в подмосковной Рузе.

Чемпионат России пройдет в Новосибирске с 24 июня по 1 июля. Местом проведения чемпионата мира станет Паттайя (Таиланд), турнир пройдет с 16 по 27 сентября.