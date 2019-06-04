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Пропуск штангистом Аухадовым чемпионата России лишит его возможности поехать на ЧМ

Как рассказал ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, спортсмен отказался от выступления на чемпионате страны по причинам личного характера

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года Апти Аухадов отказался от выступления на июньском чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске. Как сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, пропуск национального первенства лишит этого спортсмена возможности отобраться в состав национальной команды на главный старт года - мировое первенство в Таиланде.

Аухадов 18 октября 2016 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебряной медали Игр 2012 года в Лондоне, поскольку перепроверка его допинг- пробы показала наличие запрещенного препарата. Изначально спортсмена дисквалифицировали на два года, однако позднее срок наказания был увеличен на шесть месяцев - до 10 декабря 2018 года. После отбытия дисквалификации Аухадов выступил на апрельском чемпионате Европы в Грузии, где из-за травмы бедра занял очень низкое, по мнению Писаревского, 12-е место.

"Аухадов отказался от выступления на чемпионате России, - заметил Писаревский. - Он подошел ко мне и сказал, что по причинам личного характера не сможет поехать на турнир в Новосибирск, да и старая травма дает о себе знать. Но отсутствие Апти на главном внутрироссийском старте лишает его возможности выступить на чемпионате мира. У нас есть очень четкие критерии отбора, согласно которым отбор на мировое первенство проходит по результатам национального первенства".

По словам главного тренера, Аухадов отсутствует на сборе национальной команды в подмосковной Рузе.

Чемпионат России пройдет в Новосибирске с 24 июня по 1 июля. Местом проведения чемпионата мира станет Паттайя (Таиланд), турнир пройдет с 16 по 27 сентября.

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