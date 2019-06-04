Первые российские участники Европейских игр получили экипировку

ТАСС, 4 июня. Первые российские спортсмены, которые примут участие во II Европейских играх в Минске, получили новую экипировку. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Официальный поставщик экипировки сборной России компания ZASPORT представил коллекцию одежды для российских спортсменов на соревнования. Сообщается, что первыми форму получили члены сборной России по боксу и дзюдо.

"Европейские игры в Минске - значимое событие в мире спорта, в котором примут участие атлеты из 50 стран. Нам очень важно, чтобы российские спортсмены выделялись не только своими громкими победами, но и были модно и ярко экипированы. При разработке наша команда дизайнеров учитывала актуальные мировые fashion-тренды этого лета", - сказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.

"Основная коллекция выполнена в цветах российского триколора, а парадные костюмы в темно-синем варианте для мужчин и бежевом для женщин. На форму нанесен логотип Team Russia, государственный герб, надписи Russia в различных графических интерпретациях. Для производства коллекции были использованы современные легкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару. Я обязательно поеду в Минск поддержать команду России, буду болеть за наших атлетов, надеюсь, что им будет сопутствовать удача и они завоюют максимальное количество медалей", - добавила Задорина.

Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня. Спортсмены из России будут бороться за медали в 15 видах спорта (в 23 дисциплинах). В состав российской делегации войдут 549 человек.