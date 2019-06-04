Британская теннисистка Конта вышла в полуфинал Roland Garros

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Британская теннисистка Йоханна Конта одержала победу над седьмой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Конта, занимающая 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Стивенс со счетом 6:1, 6:4. В полуфинале 28-летняя британка сыграет против победительницы матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Петрой Мартич (Хорватия).

Спортсменки встретились в третий раз, во всех матчах победу одерживала Конта.

Конта в пятый раз участвует в основном турнире Открытого чемпионата Франции, однако до этого британка четыре раза завершала свое выступление на стадии первого круга. Лучшим ее результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал (Открытый чемпионат Австралии - 2016 и Уимблдон-2017). В активе британской теннисистки три победы на турнирах серии WTA.

В активе Стивенс одна победа на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2017), а также шесть титулов WTA. 26-летняя Стивенс в восьмой раз участвует в турнире, лучшим показателем на Открытом чемпионате Франции стало участие в финале соревнований в 2018 году, где американка уступила румынке Симоне Халеп со счетом 6:3, 4:6, 1:6.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.