Болельщики признали гол Месси лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Лучшим болельщики признали мяч со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче турнира (3:0).

ТАСС, 4 июня. Гол аргентинского нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси признан лучшим в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов по версии болельщиков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба турнира.

Второе место занял гол португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который тот забил в четвертом туре групповой стадии против английского "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Замкнул тройку лучших гол хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, который он забил в матче второго тура группового этапа против английского "Тоттенхэма" (4:2).

В финальном матче Лиги чемпионов в субботу "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.