{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Болельщики признали гол Месси лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Второе место занял мяч Криштиану Роналду, третье - Ивана Ракитича
Лионель Месси EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 4 июня. Гол аргентинского нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси признан лучшим в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов по версии болельщиков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба турнира.

Лучшим болельщики признали мяч со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче турнира (3:0).

Второе место занял гол португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который тот забил в четвертом туре групповой стадии против английского "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Замкнул тройку лучших гол хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, который он забил в матче второго тура группового этапа против английского "Тоттенхэма" (4:2).

В финальном матче Лиги чемпионов в субботу "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Roland Garros
Четвертьфинальные матчи Roland Garros прерваны из-за дождя
Во вторник в четвертьфиналах проходят матчи Роджер Федерер - Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль - Кэй Нисикори
Читать полностью