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Roland Garros

Четвертьфинальные матчи Roland Garros прерваны из-за дождя

Во вторник в четвертьфиналах проходят матчи Роджер Федерер - Стэн Вавринка и Рафаэль Надаль - Кэй Нисикори

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) по теннису в мужском одиночном разряде прерваны из-за дождя.

В первом четвертьфинале встречаются швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер. Встреча была прервана в четвертом сете при счете 3:3. После трех сетов общий счет в пользу Федерера, посеянного на турнире под третьим номером, - 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

Второй четвертьфинал между испанцем Рафаэлем Надаль (второй номер посева) и японцем Кэем Нисикори (7-й) был прерван в третьем сете. На момент остановки матча 11-кратный победитель Открытого чемпионата Франции ведет со счетом 2-0 (6:1, 6:1, 4:2).

О времени возобновления матчей пока не сообщается.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.

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