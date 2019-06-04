Лагно обыграла Марию Музычук в четвертом туре шахматного турнира претенденток в Казани

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно обыграла черными фигурами украинку Марию Музычук в четвертом туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

В других партиях четвертого тура Валентина Гунина (Россия) черными фигурами проиграла грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе, Александра Костенюк (Россия) белыми фигурами сыграла вничью с Тань Чжунъи (Китай), украинка Анна Музычук белыми фигурами сыграла вничью с Александрой Горячкиной (Россия).

В турнирной таблице лидирует Дзагнидзе (3,5 очка). Далее следуют Горячкина (3), Тань Чжунъи (2,5), Лагно (2), Гунина, Костенюк (обе - по 1,5), Анна и Мария Музычук (обе - по 1). Партии пятого тура состоятся 5 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.