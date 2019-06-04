Бывший тренер "Спартака" Каррера присоединился к киберспортивной лиге

ТАСС, 4 июня. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера присоединился к киберспортивной лиге. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Tuttosport.

По информации издания, организаторы киберспортивной лиги Virtual Pro League (VPL) планируют провести турнир по игре FIFA 19, который будет назван в честь 55-летнего итальянца. Таким образом, Каррера стал вторым известным представителем футбольного мира, который присоединился к лиге. Ранее VPL начала сотрудничество с бывшим нападающим сборной Италии и клуба "Рома" Франческо Тотти.

"Массимо Каррера с энтузиазмом присоединился к идее запуска чемпионата, который носит его имя. Это будет турнир, открытый для всех поклонников киберспорта, не только в Италии и России. Мы планируем организовать масштабное мероприятие и провести финал в центре Москвы. Каррера в России - звезда, у него тысячи поклонников и большой интерес СМИ", - сказал представитель VPL Энрико Ценикола.

Итальянский специалист возглавлял "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Каррера привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России (2017). В сезоне-2016/17 он был признан лучшим тренером в российском чемпионате. До этого он занимал пост ассистента возглавлявшего туринский "Ювентус" (2009-2014 годы) и сборную Италии (2014-2016) Антонио Конте.