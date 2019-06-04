Чешская теннисистка Вондроушова стала второй полуфиналисткой Roland Garros

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча должна была начаться в 18:30 мск, однако организаторы турнира перенесли ее на два часа из-за дождя. Матч продолжался 2 часа 1 минуту, Вондроушова обыграла Мартич со счетом 7:6 (7:1), 7:5. До этого поединка между собой спортсменки встречались четыре раза, во всех матчах победу одерживала Мартич.

В полуфинале 19-летняя чешская теннисистка сыграет против британки Йоханны Конты, ранее одолевшей американку Слоан Стивенс (6:1, 6:4).

Вондроушова в третий раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции, до этого лучшим достижением теннисистки был выход во второй круг турнира в 2017 году, где Вондроушова уступила россиянке Дарье Касаткиной. Чешская теннисистка занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету одна победа на турнирах ассоциации.