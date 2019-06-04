Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

ТАСС, 4 июня. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

По информации источника, контракт рассчитан на несколько поединков. Другие подробности договора не разглашаются. Отмечается, что в нем есть пункт, согласно которому Нурмагомедов может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в случае его возвращения в UFC.

Ранее пресс-служба UFC сообщила, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 242. Для 30-летнего россиянина этот бой станет второй защитой титула. В своей первой защите, которая прошла 6 октября 2018 года, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля прошлого года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.