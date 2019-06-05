{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболисты английского "Ливерпуля" Старридж и Морено покидают команду

Контракты обоих игроков истекли после окончания сезона
Дэниел Старридж и Альберто Морено AP Photo/Matt Dunham
Описание
Дэниел Старридж и Альберто Морено
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 5 июня. Руководство английского футбольного клуба "Ливерпуль" объявило об уходе нападающего Дэниела Старриджа и защитника Альберто Морено. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт британской команды.

У обоих футболистов завершились контракты. Руководство приняло решение не продлевать соглашения с игроками. Клуб поблагодарил футболистов за вклад в развитие команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Старридж перешел в "Ливерпуль" в 2013 году из лондонского "Челси". За шесть с половиной сезонов 29-летний футболист провел 160 матчей и забил 68 мячей. В 2018 году нападающий выступал в аренде в составе "Вест Бромвича".

Морено стал игроком "Ливерпуля" в 2014 году, перейдя из испанской "Севильи". На счету 26-летнего защитника 141 матч и три гола.

Дело об обвинении футболиста Роналду в изнасиловании закрыто
Судебный процесс начался в сентябре 2018 года, когда американка Кэтрин Майорга подала исковую жалобу, в которой было сказано о том, что португалец изнасиловал ее в июне 2009 года
Читать полностью