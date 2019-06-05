СМИ: "Ливерпуль" заинтересован в приобретении футболиста "Аякса" де Лигта

ТАСС, 5 июня. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" рассматривает возможность приобретения защитника и капитана голландского "Аякса" Маттейса де Лигта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкую газету Bild.

По информации источника, руководство "Ливерпуля" хочет приобрести 19-летнего Де Лигта по личной просьбе главного тренера команды Юргена Клоппа.

В приобретении Де Лигта также заинтересованы испанские "Реал" и "Барселона", с которой, согласно источнику, футболист уже долгие месяцы ведет переговоры.

В прошедшем сезоне Де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба Де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).

"Аякс" в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Тоттенхэму" по сумме двух игр (1:0, 2:3).