Объявлен состав мужской сборной России по боксу на Европейские игры

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по боксу объявил состав мужской команды на Европейские игры в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.

"В весовой категории до 49 кг выступит Батор Сагалуев, до 52 кг - Вадим Кудряков, до 56 кг - Бахтовар Назиров, до 60 кг - Габил Мамедов, до 64 кг - Алексей Мазур, до 69 кг - Харитон Агрба, до 75 кг - Глеб Бакши, до 81 кг - Имам Хатаев, до 91 кг - Муслим Гаджимагомедов и свыше 91 кг - Иван Верясов", - сказал Кравцов.

Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня.