Участники "Ралли мира - 2019" финишировали в инновационном центре "Сколково"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Участники международного марафона "Ралли мира - 2019" финишировали в Москве в инновационном центре "Сколково".

Первым на финиш в Москве пришел экипаж Международного университета Монако, вторыми стали представители чешской команды, третье место занял экипаж из Эстонии. После торжественной церемонии награждения победителей этапа "Калуга - Москва" участники ралли продолжат соревнование и финишируют уже 6 июня в Санкт-Петербурге в "Экспофоруме" на открытии Петербургского международного экономического форума, где пройдет награждение победителей.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы ПМЭФ. "Ралли мира" проходит уже в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт вышли электромобили. Фонд "Сколково" впервые стал партнером автопробега.

В этом году участниками соревнований стали около 30 машин. Победители будут награждены Кубком имени Андрея Нагеля, русского автогонщика и журналиста. Марафонская гонка проходит по дорогам Европы, Белоруссии и России с соблюдением правил дорожного движения. Длина промежуточных этапов - от 100 км до 300 км.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.