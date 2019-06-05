Центр спортивной подготовки футболистов откроют в Ростове-на-Дону в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделят более 17 млн рублей на разработку проектной документации областного центра подготовки футболистов. Строительство комплекса планируется начать в 2020 году, а проводить занятия - с 2022, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится на территории гребного канала. Это будет центр подготовки футболистов - с современной тренировочной базой, тренажерами, крытым манежем и девятью полями", - говорится в сообщении.

До конца 2020 году на гребном канале планируется возвести четыре многофункциональные спортплощадки - комплекс трасс для занятия велоспортом ВМХ и маунтинбайком.

Ростовский гребной канал "Дон" был основан в 1968 году. Объект является одним из крупнейших многофункциональных спортивных сооружений на юге России. После реконструкции 2016-2017 годов стал тренировочной базой для подготовки спортсменов по 14 олимпийским дисциплинам.

На территории объекта созданы условия для тренировок, региональных и всероссийских соревнований. Сейчас гребной канал может принять более 3 тыс. спортсменов и воспитанников шести учреждений спортивной направленности региона.