Футболист Чернов готов отказаться от отпуска ради приглашений в сборную России

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Евгений Чернов сказал, что ради вызова в национальную команду он готов отказаться от отпуска. Об этом игрок обороны рассказал в среду в разговоре с журналистами после завершения тренировки на базе в Новогорске.

"Настроение в команде прекрасное, готовимся к играм [со сборным Сан-Марино и Кипра] в очень хорошем режиме, никакой расслабленности нет, - сказал Чернов. - Все сконцентрированы на этих матчах. Будем добиваться результата".

На вопросы о том, сыграет ли сборная с двумя нападающими, футболист ушел от четких ответов. "Это останется у нас, все увидите на поле. Готов ли сыграть по всему флангу? Как тренерский штаб решит - это будет от них зависеть", - добавил он.

"Прекрасно воспринял новость [о вызове в сборную], - отметил Чернов. - Здесь очень хорошо находиться, ради сборной никакой отпуск не нужен".

Ближайшие матчи сборная России проведет 8 и 11 июня против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Эти встречи пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.