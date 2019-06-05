КДК надеется до конца недели получить заключение по высказыванию Ильина в адрес Мирзова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) надеется до конца недели получить экспертное заключение по поводу возможного оскорбительного высказывания на национальной почве нападающего екатеринбургского "Урала" Владимира Ильина в адрес полузащитника тульского "Арсенала" Резиуана Мирзова. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

После ответного матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2, первый матч - 0:1) Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина. КДК провел заседание с участием обоих футболистов, по итогам которого была назначена сурдэкспертиза, чтобы вынести решение по делу Ильина и Мирзова.

"Мы получили список организаций, куда клубы хотели бы направить свои экспертизы, КДК выбрал по одной организации для каждой команды. Мы полагаем, что до конца недели получим экспертное заключение от каждой организации, и тогда будет назначено заседание КДК. Если эти заключения будут противоречить друг другу, то мы направим материалы в третью экспертную организацию, если совпадут - назначим слушание на следующей неделе", - сказал Григорьянц.

"Урал" по сумме двух матчей вышел в финал Олимп - Кубка России, где проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:2.