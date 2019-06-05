Доневальд покинул пост главного тренера БК "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 5 июня. Американец Боб Доневальд покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Доневальд возглавил команду в марте 2019 года, под его руководством баскетболисты дошли до четвертьфинала Единой лиги ВТБ, где уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 1-3. Таким образом, специалист проработал в должности два с половиной месяца.

"Приглашение Боба Доневалда стало очень интересным опытом, - сказал президент клуба Андрей Ведищев. - Он принял команду в непростой ситуации, показал нам другую философию подготовки к играм и поменял атмосферу в коллективе. Доневалд - интересный человек и тренер, но в итоге ему, к сожалению, не удалось показать результат в плей-офф. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими тренерами, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию".

Доневальд работал ассистентом главного тренера в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт", "Нью-Орлеан" и "Кливленд", возглавлял сборную Китая, которая под его руководством стала победителем Азиатских игр 2010 года и чемпионата Азии - 2011. Перед переходом в "Локомотив-Кубань" Доневальд был главным тренером китайского клуба "Цзилинь Нортист Тайгерс".