Футболист Хамес отказался продолжать карьеру в "Баварии"

ТАСС, 5 июня. Принадлежащий испанскому футбольному клубу "Реал" колумбийский полузащитник Хамес Родригес отказался от возможности продолжить карьеру в немецкой "Баварии", за которую он выступал на правах аренды в течение двух последних сезонов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Баварии".

Согласно условиям договора аренды, "Бавария" имела право выкупить игрока за €42 млн.

"Мы приняли такое решение после того, как Хамес сам подошел ко мне и попросил, чтобы мы не применяли опцию выкупа, - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. - В клубе считают, что делать это против его желания нет никакого смысла. Мы не можем брать игрока за большие деньги, выплачивать высокую зарплату, если ему не гарантировано постоянное место в основном составе".

27-летний Хамес в свою очередь поблагодарил команду и болельщиков: "Большое спасибо всему клубу и фанатам, которые всегда оказывали нам большую поддержку. Это были два незабываемых года для меня в Мюнхене, и я всегда чувствовал себя здесь очень хорошо. Я сохраню самые лучшие воспоминания и желаю "Баварии" всего наилучшего в будущем".

Хамес провел за мюнхенский клуб 67 матчей в различных турнирах, забив 15 голов и отдав 20 результативных передач. В составе "Баварии" он стал двукратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.