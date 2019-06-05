Стал известен состав сборной России по настольному теннису на Универсиаду-2019

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по настольному теннису определился с составом команды, которая примет участие в летней Универсиаде 2019 года. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель тренерского совета Федерации настольного тенниса России Сергей Астахов.

На летней Универсиаде, которая пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, в настольном теннисе будут разыграны семь комплектов наград.

"Состав команда на Универсиаду был единогласно утвержден на тренерском совете. Мы рассчитывали, что в заявку можно будет включить по пять девушек и юношей, но в этом году попросили сократить квоту и заявить всего восемь спортсменов, - сообщил Астахов. - Возраст выступающих на Универсиаде спортсменов нам очень интересен. Это молодежь, которая уже стучится в дверь и пытается составить реальную конкуренцию сборной".

"В состав на Универсиаду вошли победители студенческой лиги Федерации настольного тенниса России - это Екатерина Чернявская и Лев Волин. Мария Маланина и Александр Тютрюмов включены в состав как победители первенства России среди молодежи до 22 лет. Еще двух девушек и юношей мы отобрали из состава сборных - Яна Носкова и Валерия Щербатых, а также Максим Чаплыгин и Саади Исмаилов", - пояснил Астахов.

Собеседник агентства добавил, что российских спортсменов ожидает серьезная борьба. "Конкуренция высокая. Ставим задачу войти в восьмерку, а при жеребьевке будем надеяться не попасть на азиатские команды", - сказал Астахов.