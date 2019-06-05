Четыре четвертьфинала Roland Garros перенесены из-за дождя

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, отменены из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Отмечается, что у зрителей будет возможность вернуть стоимость билетов на матчи или попасть на трибуны в четверг.

6 июня пройдут два мужских четвертьфинальных поединка, а также две встречи среди женщин на аналогичной стадии соревнований. Ожидается, что сначала на корты выйдут женщины - американка Мэдисон Киз встретится с австралийкой Эшли Барти, а румынка Симона Халеп сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.

Затем стартуют матчи серба Новака Джоковича против Александра Зверева из Германии и россиянина Карена Хачанова с австрийцем Домиником Тимом.

На данный момент известны двое участников полуфиналов в каждой из сеток. У мужчин за право сыграть в решающем матче сразятся швейцарец Роджер Федерер и 11-кратный победитель турнира в Париже испанец Рафаэль Надаль, у женщин - британка Йоханна Конта и чешка Мартина Вондроушова.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.