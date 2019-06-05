Баскетболисты ЦСКА обыграли "Химки" в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные "Химки" со счетом 105:85 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Встреча состоялась в Москве.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА самым результативным стал защитник Нандо де Коло, в активе которого 23 очка. Дабл-дабл сделал защитник ЦСКА Серхио Родригес (12 очков и 11 результативных передач).

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.