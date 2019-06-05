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Единая лига ВТБ

Хайнс: матч против "Химок" не был простым для ЦСКА

ЦСКА выиграл у "Химок" в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ по баскетболу
Баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Игра против баскетболистов "Химок" в первой встрече финальной серии Единой лиги ВТБ не стала простой для ЦСКА. Об этом ТАСС заявил в среду после матча форвард армейцев Кайл Хайнс.

В среду ЦСКА выиграл у "Химок" в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 106:85 в пользу хозяев.

"Эта игра совсем не была простой для нас, - сказал Хайнс. - Соперник боролся, и порой нам было нелегко. Но все-таки благодаря хорошей командной игре мы сегодня победили".

Счет в серии до трех побед стал 1-0. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.

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