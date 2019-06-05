Швед: баскетболисты "Химок" продолжат бороться с ЦСКА

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" продолжат бороться с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил в среду после первого матча серии защитник подмосковной команды Алексей Швед.

В среду ЦСКА победил "Химки" в первом матче финальной серии. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 106:85 в пользу хозяев.

"Времени на восстановление нам хватило, - сказал Швед. - ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах".

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.