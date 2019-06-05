Не настроились. ЦСКА повел в серии с "Химками" в финале Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА самым результативным стал защитник Нандо де Коло, в активе которого 23 очка. Дабл-дабл сделал защитник ЦСКА Серхио Родригес (12 очков и 11 результативных передач).

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные "Химки" со счетом 106:85 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Встреча состоялась в Москве.

Армейцы понесли потерю по ходу встречи - матч из-за травмы не смог завершить защитник Иван Ухов. Серьезность повреждения Ухова на данный момент неизвестна.

"Химки" не настроились

Некоторые игроки "Химок" не сумели настроиться на финальную серию с ЦСКА, считает главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.

"ЦСКА играл по-чемпионски собранно, они забили все, что смогли, наказали нас за ошибки, - сказал Куртинайтис. - Мне не нравится, как некоторые баскетболисты ["Химок"] относятся к играм. Мне тяжело достучаться до некоторых, но ЦСКА выиграл по заслугам. Надеюсь, что мне удастся убедить команду, что мы должны выиграть финал".

"Можно проиграть, но не так, как сегодня", - добавил специалист.

Лидер команды Швед отметил, что "Химки" продолжат борьбу за победу. "Времени на восстановление нам хватило, - сказал Швед журналистам. - ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах"

ЦСКА уверен в победе

Баскетболисты ЦСКА уверенно провели стартовый матч финальной серии, заявил ТАСС защитник армейцев Серхио Родригес.