Не настроились. ЦСКА повел в серии с "Химками" в финале Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные "Химки" со счетом 106:85 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Встреча состоялась в Москве.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА самым результативным стал защитник Нандо де Коло, в активе которого 23 очка. Дабл-дабл сделал защитник ЦСКА Серхио Родригес (12 очков и 11 результативных передач).
Армейцы понесли потерю по ходу встречи - матч из-за травмы не смог завершить защитник Иван Ухов. Серьезность повреждения Ухова на данный момент неизвестна.
"Химки" не настроились
Некоторые игроки "Химок" не сумели настроиться на финальную серию с ЦСКА, считает главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.
"ЦСКА играл по-чемпионски собранно, они забили все, что смогли, наказали нас за ошибки, - сказал Куртинайтис. - Мне не нравится, как некоторые баскетболисты ["Химок"] относятся к играм. Мне тяжело достучаться до некоторых, но ЦСКА выиграл по заслугам. Надеюсь, что мне удастся убедить команду, что мы должны выиграть финал".
"Можно проиграть, но не так, как сегодня", - добавил специалист.
Лидер команды Швед отметил, что "Химки" продолжат борьбу за победу. "Времени на восстановление нам хватило, - сказал Швед журналистам. - ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах"
ЦСКА уверен в победе
Баскетболисты ЦСКА уверенно провели стартовый матч финальной серии, заявил ТАСС защитник армейцев Серхио Родригес.
"Мы уверенно провели матч, - сказал Родригес. - Не думаю, что мы где-то не доработали. Но нам нельзя расслабляться, это только первый матч. Думаю, если мы также отнесемся к последующим играм, то у соперника не будет шансов".
Форвард армейцев Кайл Хайнс заявил, что не считает первый матч с "Химками" простым.
"Эта игра совсем не была простой для нас, - сказал Хайнс. - Соперник боролся, и порой нам было нелегко. Но все-таки благодаря хорошей командной игре мы сегодня победили".
Счет в серии до трех побед стал 1-0. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.