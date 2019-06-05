Восьмикратный участник Матча звезд НБА Картер завершит карьеру после сезона-2019/20

ТАСС, 5 июня. Олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной США Винс Картер проведет еще один сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед завершением карьеры. Об этом легкий форвард сам сообщил в эфире программы The Jump на телеканале ESPN.

Прошлый сезон Картер провел в составе клуба НБА "Атланта", набирая в среднем 7,4 очка и делая 2,6 подбора, 1,1 передачи за 17 минут игрового времени. В настоящее время баскетболист пребывает в статусе свободного агента. Картер является самым возрастным действующим игроком лиги, в январе следующего года ему исполнится 43.

"Еще только один сезон - и все", - сказал игрок.

Картер был выбран "Торонто" на драфте новичков НБА 1998 года под общим пятым номером, после первого сезона он был признан лучшим новичком лиги. За "Торонто" форвард играл до 2004 года, позднее он выступал в составе "Нью-Джерси" (нынешнее название - "Бруклин"), "Орландо", "Финикса", "Далласа", "Мемфиса" и "Сакраменто". Он восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона. В 2000 году он стал победителем конкурса бросков сверху.

Следующий сезон станет для Картера 22-м в НБА, по этому показателю он установит рекорд лиги. В настоящее время он делит первое место по продолжительности карьеры в НБА с Дирком Новицки, Кевином Гарнеттом, Кевином Уиллисом и Робертом Пэришем (все - по 21 сезону).

Всего в регулярных чемпионатах НБА Картер провел 1481 матч, в среднем набирая 17,2 очка за игру. В плей-офф НБА на его счету 88 встреч и 18,9 очка за матч, в последний раз в плей-офф он играл в сезоне-2016/17 в составе "Мемфиса".