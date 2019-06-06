Второй матч финала Лиги чемпионов CAF будет переигран по решению исполкома конфедерации

ТАСС, 6 июня. Исполком Африканской конфедерации футбола (CAF) принял решение о том, что ответная встреча финала Лиги чемпионов между "Эсперансом" (Тунис) и "Видадом" (Марокко) будет переиграна из-за нарушения норм обеспечения безопасности тунисской стороной. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

"Эсперанс" стал победителем Лиги чемпионов CAF после того, как соперник отказался продолжать второй матч. Встреча была прервана на 1,5 часа из-за несогласия марокканской команды с отмененным голом и завершилась на 59-й минуте. К моменту остановки игры "Эсперанс" вел со счетом 1:0. Первая встреча, проходившая в Марокко, завершилась вничью (1:1).

"Условия безопасности не были соблюдены во время второго матча финала Лиги чемпионов CAF, состоявшегося 31 мая 2019 года, что помешало проведению встречи. Матч должен быть переигран на нейтральном стадионе за пределами Туниса, дата и место поединка будут определены позднее исполкомом CAF. Клуб "Эсперанс" обязан вернуть трофей и медали, присужденные им. Все другие документы дисциплинарного, организационного и судейского характера будут переданы в соответствующие комитеты для обработки и принятия решений", - сказано в сообщении пресс-службы.

Главный инцидент во время скандальной встречи произошел на 59-й минуте, когда Валид Эль-Карти уравнял шансы команд на победу, но судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Футболисты и тренерский штаб "Видада" выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видоассистента рефери (VAR). В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков "Эсперанса", а на трибунах появилась пиротехника.

Игроки команды гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает. По словам представителей "Видада", об этом не было известно заранее, а судья изначально просто отказался воспользоваться системой. Президент CAF Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но успехом его вмешательство не увенчалось. Через 1,5 часа после остановки встречи Гассама дал финальный свисток и присудил победу "Эсперансу".