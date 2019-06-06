СМИ: футболист Азар перейдет в "Реал" за €100 млн

ТАСС, 6 июня. Руководство английского футбольного клуба "Челси" согласилось продать бельгийского полузащитника Эдена Азара в испанский "Реал" за 88,5 млн фунтов стерлингов (около €100 млн). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

Ранее публиковалась информация о том, что лондонский клуб запросил за трансфер футболиста 130 млн фунтов стерлингов (около €148 млн). Однако руководство испанской команды такая сумма не устраивала. Тогда "Реал" и " Челси" не договорились о трансфере, но в среду вечером они пришли к компромиссу, о переходе официально объявят в ближайшие несколько дней. Клубы сейчас готовят все необходимые документы.

"Челси" стал победителем Лиги Европы в минувшем сезоне, крупно обыграв лондонский "Арсенал" со счетом 4:1. Встреча прошла в Баку на Олимпийском стадионе. Бельгиец, оформивший дубль и отдавший одну голевую передачу, был признан лучшим футболистом матча. После игры Азар заявил, что, вероятно, последний раз вышел на поле в футболке "Челси".

"Думаю, что этот матч - прощание с клубом. Наверное, настало время для нового вызова", - сказал бельгиец.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года, в составе клуба из Лондона он ранее стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира - 2018 в составе сборной Бельгии футболист завоевал бронзовую медаль. В нынешнем сезоне Азар провел 52 матча во всех турнирах за "Челси", забив 21 мяч и отметившись 17 передачами.