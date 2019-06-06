Глава Федерации современного пятиборья России Аминов награжден почетным знаком ОКР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов награжден почетным знаком Олимпийского комитета России (ОКР). Награждение прошло в четверг в ходе заседания исполкома организации.

На заседании исполкома ОКР был утвержден список из 17 кандидатов на награждение почетным знаком ОКР.

"Вячеслав Аминов награждается почетным знаком Олимпийского комитета России за большую работу по развитию и популяризации современного пятиборья", - сказал глава ОКР Станислав Поздняков.