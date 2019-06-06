Мещеряков: РЖД финансирует ФК "Локомотив" на хорошем европейском уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Локомотив" получает от РЖД порядка 5 млрд рублей ежегодно, это хороший европейский уровень финансирования. Об этом статс-секретарь - заместитель генерального директора РЖД, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"При утверждении бюджета на 2019 год мы уже закладывали €20 млн, которые получим от Лиги чемпионов. Менеджмент был уверен в том, что мы туда попадем, - сказал Мещеряков. - На российском уровне финансирование "Локомотива" на более чем хорошем уровне. РЖД выделяет порядка 5 млрд рублей, даже для европейского уровня это хорошо".

"Локомотив" занял второе место в завершившемся чемпионате России и в следующем сезоне сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

"А если хотите сравнить с британцами - сравните наш рекламный рынок и их. И не надо жаловаться, что билеты стоят 100 рублей. Посмотрите на цены билетов в Англии", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.