Олимпийский комитет России заявил на Европейские игры 21 легкоатлета

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Двадцать один легкоатлет вошел в заявку Олимпийского комитета России (ОКР) на Европейские игры. Об этом сообщил журналистам после заседания исполкома в четверг президент ОКР Станислав Поздняков.

На заседании был утвержден состав национальной команды на II Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Всего в столицу Белоруссии отправятся 225 человек (124 мужчины, 101 женщина).

"Для участия в Европейских играх у нас заявлен 21 легкоатлет, они примут участие в Играх независимо от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, - заметил Поздняков. - В случае победы они смогут совершить круг почета с российским флагом".

Из-за временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе и при условии получения индивидуального разрешения от IAAF.