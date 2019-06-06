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Roland Garros

Симона Халеп уступила 17-летней американке в четвертьфинале Roland Garros

Аманда Анисимова добилась победы над румынкой со счетом 6:2, 6:4
Симона Халеп AP Photo/Christophe Ena
Описание
Симона Халеп
© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Американская теннисистка Аманда Анисимова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) обыграла действующую чемпионку румынку Симону Халеп. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. В полуфинале 17-летняя Анисимова встретится с австралийкой Эшли Барти (8-й номер посева).

Для Анисимовой текущий Открытый чемпионат Франции стал вторым в карьере, в 2017 году она проиграла в первом круге. Ее высшее достижение на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) американка занимает 51-е место, в ее активе один титул WTA.

Халеп, помимо победы на "Ролан Гаррос" в прошлом году, дважды доходила до финала соревнований. В рейтинге WTA 27-летняя спортсменка занимает третье место, в ее активе 18 титулов WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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