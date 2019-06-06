Новый ледовый дворец построят в Архангельской области к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Многоцелевой физкультурно-оздоровительный комплекс "Хоккейная арена" появится в городе Коряжма Архангельской области к 2022 году. Соглашение о строительстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило правительство Архангельской области и АО "Группа "Илим", сообщила пресс-служба правительства области.

Ориентировочная стоимость ледовой арены составляет 250 млн рублей. В соответствии с соглашением, АО "Группа "Илим" возьмет на себя обязательства по финансированию 50% общей стоимости работ по проектированию и строительству ледового дворца. Вторую половину средств вложит область.

"С группой "Илим" у региона сложились долгие партнерские отношения. Компания успешно развивает производственную и социальную инфраструктуру. Подписание соглашения является новым этапом сотрудничества, направленного на создание благоприятной социальной среды в Коряжме", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Орлова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.