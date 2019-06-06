Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Рубин"

В среду "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева, возглавлявшего клуб с 2017 года. Но руководство Республики Татарстан пока не подтвердило отставку 66-летнего специалиста. Ранее в четверг заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила журналистам, что ситуация вокруг ухода Бердыева из ФК "Рубин" прояснится в ближайшее время.

Шаронов выступал за "Рубин" в периоды с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014-й, завершив в клубе игровую карьеру. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). Также он выступал за красноярский "Металлург", грозненский "Терек" и ярославский "Шинник".

По завершению карьеры Шаронов остался в структуре "Рубина", после чего стажировался в "Уфе" под руководством нынешнего тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. На протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды "Рубина".