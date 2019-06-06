"Норильский никель" построит современный спортивный центр в Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Тульской области и ПАО "ГМК "Норильский никель" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве и развитии спорта на территории региона. В частности, соглашение предусматривает строительство в области современного спортивного центра.

"Сегодняшнее подписание способствует решению тех задач, которые ставит перед нами президент. "Норильский никель" Тульской области оказывает большую поддержку в развитии спорта. При поддержке компании будет реализован один из крупнейших инфраструктурных спортивных проектов в области", - сказал после подписания соглашения губернатор региона Алексей Дюмин.

Как отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин, компания занимается активной поддержкой спорта как в регионах своей деятельности, так и в тех областях, где развитию физической культуры уделяют пристальное внимание.

"Компания рассматривает поддержку спорта высоких достижений как важнейший инструмент развития массового, в том числе детско-юношеского спорта. Руководство Тульской области ставит перед собой самые высокие цели в деле развития спортивной инфраструктуры. Задача подписанного сегодня меморандума - помочь качественной подготовке сильнейших команд региона и "Норникеля", - добавил Потанин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.