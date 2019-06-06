Горячкина укрепила лидерство в таблице турнира претенденток после победы над Дзагнидзе

ТАСС, 6 июня. Россиянка Александра Горячкина победила черными фигурами грузинку Нану Дзагнидзе в шестом туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

В других партиях шестого тура украинки сестры Музычук одержали победы - Мария обыграла россиянку Александру Костенюк, Анна - россиянку Валентину Гунину, Екатерина Лагно (Россия) победила Тань Чжунъи (Китай).

По итогам шести туров Горячкина укрепила лидерство, набрав 5 очков, второе место делят Дзагнидзе и Лагно (по 3,5), на третьей строчке расположились Тань Чжунъи, Костенюк и сестры Музычук (по 2,5). Турнирную таблицу с двумя очками замыкает Гунина. Партии седьмого тура состоятся 8 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.