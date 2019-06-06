Торжественный финиш автопробега "Ралли мира - 2019" состоялся в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Торжественный финиш участников международного марафона "Ралли мира - 2019" состоялся на территории КВЦ "Экспофорум" в рамках открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Первое место занял экипаж команды ГАЗ М-20 ("Победа") 1958 года выпуска, членам которого был вручен Кубок имени Андрея Нагеля - русского автогонщика и журналиста. Второй результат показала команда Международного университета Монако, третье место заняли чехи из команды Success. Победителей и призеров марафона наградил председатель фонда "Сколково", который впервые стал партнером автопробега, Аркадий Дворкович.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы ПМЭФ. Автопробег "Ралли мира" прошел в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт вышли электромобили.

В этом году участниками соревнований стали около 30 машин. Марафонская гонка прошла по дорогам Европы, Белоруссии и России с соблюдением правил дорожного движения. Длина промежуточных этапов составляла от 100 км до 300 км. Старт первого этапа состоялся в Монте-Карло, старт автопробегу дал принц Монако Альбер II.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.