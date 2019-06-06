Женский чемпионат мира по футболу стартует во Франции

ТАСС, 7 июня. Восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин стартует во Франции в пятницу. Участие в турнире примут 24 сборные.

В группе А с хозяйками мирового первенства выступят команды Южной Кореи, Норвегии и Нигерии. Сборные Германии, Китая, Испании и ЮАР сыграют в квартете В, коллективы из Австралии, Бразилии, Италии и Ямайки составят группу С. Английские, шотландские, аргентинские и японские футболистки встретятся в группе D. Команды Канады, Камеруна, Новой Зеландии и Нидерландов выступят в квартете Е, а сборные США, Таиланда, Чили и Швеции - в группе F.

В матче открытия турнира француженки сыграют с кореянками, встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Финал чемпионата мира состоится 7 июля на арене "Стад де Люмьер" в Лионе. Также матчи турнира примут стадионы в Гренобле, Монпелье, Гавре, Ницце, Валансьене, Ренне и Реймсе.

Российские футболистки не смогли пробиться на чемпионат мира, заняв в отборочной группе третье место с 13 очками. Первой стала сборная Англии (22 очка), второй - команда Уэльса (17). Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года.

В 1999 и 2003 годах сборная России доходила до четвертьфинала. Последний раз российская команда играла на крупном турнире в 2017 году, квалифицировавшись на чемпионат Европы. Там сборная России заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Значимость женского футбола растет

В преддверии старта мирового первенства Международная федерация футбола (ФИФА) проводит первую в истории Всемирную конференцию по вопросам развития женского футбола, расширения прав и возможностей женщин в этом виде спорта. На конференции обсуждается разработанная для этого стратегия. Ее цель заключается в помощи женщинам и девушкам в вопросах социализации.

"Надеемся, что вы будете распространять любовь к женскому футболу, чтобы она проникла в самые отдаленные уголки мира, а девушки получили возможность раскрыть свой потенциал через этот вид спорта. Мы рассчитываем на помощь мужчин, потому что без вас эти изменения не произойдут, поддержка важна для нас. Она позволит изменить менталитет, чтобы в будущем женский футбол назывался просто футболом, без эпитета "женский", - обратилась к участникам конференции генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, которая является первой женщиной в истории на данном посту.

В ходе мероприятия стало известно, что ФИФА более чем в три раза увеличила призовой фонд чемпионата мира (до $50 млн). Действующий президент организации Джанни Инфантино неоднократно отмечал, что развитие женского футбола является для него одной из приоритетных задач.

Использование VAR и протест обладательницы "Золотого мяча"

Участие в турнире примет одна из самых титулованных футболисток современности Марта, которая шесть раз признавалась игроком года среди женщин по версии ФИФА и носит прозвище "Пеле в юбке". 33-летняя бразильянка выступает за национальную команду с 2002 года, на ее счету более 100 голов. В составе сборной Бразилии футболистка выиграла две серебряные медали Олимпийских игр (2004, 2008), а также стала второй на чемпионате мира 2007 года.

С 2018 года ФИФА вручает "Золотой мяч" лучшей футболистке по итогам года. Первой обладательницей награды стала норвежка Ада Хегерберг. Однако она не сыграет за национальную сборную из-за конфликта с Норвежской футбольной ассоциацией.

На матчах чемпионата мира впервые будет использована система видеоассистента рефери (VAR), которая постепенно становится неотъемлемой частью мирового футбола, ее тестирование было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. Она использовалась на Кубке конфедераций (2017) и чемпионате мира (2018) в России, а также применялась в плей-офф Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный судья имеет право сам посмотреть повтор.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. Дважды турнир проходил в Китае и США, а также в Швеции, Германии, Канаде и Франции. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.