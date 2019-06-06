Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2019/20 пройдет 13 и 14 июля

ТАСС, 7 июня. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) в четверг утвердило календарь чемпионата России по футболу на сезон-2019/20. Первый тур чемпионата России пройдет 13 и 14 июля, календарь был презентован представителями лиги в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сезон начнется матчем за Суперкубок России 6 июля между действующим чемпионом страны санкт-петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка России московским "Локомотивом". В первом туре чемпионата "Зенит" встретится с новичком РПЛ "Тамбовом", а московский "Спартак" с другим дебютантом - "Сочи".

В остальных матчах первого тура сыграют: "Ростов" - "Оренбург", "Локомотив" - "Рубин" (Казань), "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар", "Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Москва), "Крылья Советов (Самара) - ЦСКА, "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа". Какие именно встречи состоятся 13 и 14 июля не сообщается.

Главное дерби страны состоится в шестом и 25-м турах: 18 августа "Спартак" примет ЦСКА на "Открытие-Арене", а 12 апреля команды сыграют на стадионе армейцев. Матчи "Спартака" и "Зенита" запланированы на восьмой (1 сентября) и 18-й туры (1 декабря).

Резервные дни предусмотрены в декабре между 18-м и 20-м турами, а также в последнее воскресенье февраля. Последний тур чемпионата состоится 17 мая.

Помимо разведения домашних игр "Крыльев Советов" и "Оренбурга" в одном туре, календарь чемпионата России сезона-2019/20 составлен с учетом следующих критериев: не более одной игры в туре между командами первой пятерки сезона-2018/19, баланс домашних и гостевых игр по кругам между командами первой пятерки сезона-2018/19, игры в южном кластере в декабре и марте (18-20 марта), исключение домашних матчей в одном туре "Спартака" и ЦСКА, ограничения по еврокубкам, матчам сборной России, а также дополнительные пожелания клубов.