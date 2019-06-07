Клуб НБА "Бруклин" обменял Крэбба в "Атланту" на Принса

ТАСС, 7 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" обменял защитника Аллена Крэбба в "Атланту" на форварда Торина Принса. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Также "Атланте" достались 17-й пик первого раунда драфта 2019 года и защищенный выбор в первом раунде 2020 года. "Бруклин" получил драфт-пик второго раунда 2021 года. Таким образом, "Атланта" имеет сразу три права выбора в топ-20 предстоящего драфта. Клуб сможет взять игроков под восьмым, 10-м и 17-м номерами.

"Бруклин" же освободил часть платежной ведомости, так как контракт Крэбба составлял $18,5 млн. Сообщается, что это поможет команде подписать защитника "Бостона" Кайри Ирвинга, который в 2020 году станет свободным агентом. Также "Бруклин" намерен заключить соглашение с форвардом "Голден Стэйт" Кевином Дюрантом.

Крэбб в прошедшем сезоне провел 43 матча в регулярном чемпионате и не сумел выступить в плей-офф из-за травмы. На его счету 9,6 очка, 3,5 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру. В активе Принса 55 матчей, "Атланта" не смогла выйти в плей-офф. По ходу регулярного чемпионата он набирал в среднем за встречу 13,5 очка, 2,1 передачи и 3,6 подбора.