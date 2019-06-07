Инфантино заявил, что телеаудитория женского ЧМ по футболу составит 1 млрд зрителей

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Телевизионная аудитория женского чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции должна составить 1 млрд зрителей. Об этом на конференции по женскому футболу заявил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Женский чемпионат мира стартует 7 июня, в матче открытия турнира сыграют сборные Франции и Южной Кореи. Турнир продлится до 7 июля.

"Мы хотим выйти на показатель в 1 миллиард зрителей, это в пять-шесть раз больше, чем аудитория Супербоула (финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги - прим. ТАСС), если вы знаете, о чем я говорю, - сказал Инфантино. - Люди откроют для себя женский футбол. Во Франции будет царить праздничная атмосфера, это будет футбол в чистом виде".

"Этот турнир навсегда изменит отношение мира к женскому футболу", - подчеркнул он.

Женский чемпионат мира пройдет в восьмой раз.