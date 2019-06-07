Валерий Гергиев стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020 по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Почетную грамоту посла Гергиеву вручила вице-премьер Ольга Голодец в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Предстоящий чемпионат Европы для России будет особенным, потому что 60 лет назад сборная СССР выиграла первый европейский турнир. Уверена, чемпионат будет особенным, и это будет праздник спорта и общения. Именно поэтому мы доверили роль посла Валерию Абисаловичу, который олицетворяет нашу культуру, нашу систему ценностей", - сказала Голодец.

Гергиев в свою очередь поблагодарил оргкомитет и признался, что является поклонником футбола: "И я обещаю, что поспособствую проведению еще и культурной программы на чемпионате Европы", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой комании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах разных стран Европы на 12 стадионах. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира, а также один из четвертьфиналов.