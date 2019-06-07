СМИ: "Атлетико" заинтересован в услугах футболиста МЮ Алексиса Санчеса

ТАСС, 7 июня. Испанский футбольный клуб "Атлетико" интересуется чилийским полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" Алексисом Санчесом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Twitter журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николы Скиры.

Санчес перешел в английскую команду в январе 2018 года. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 2022 года.

По информации источника, "Атлетико" предложил Санчесу трехлетний контракт.

В завершившемся сезоне чилиец провел 27 матчей во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед", в которых отметился двумя голами и четырьмя передачами. Он также выступал за чилийскую "Кобреолу", итальянский "Удинезе", испанскую "Барселону" и английский "Арсенал", а также на правах аренды играл в чилийском "Коло-Коло" и аргентинском "Ривер Плейт". На его счету золотые медали Кубка Америки (2015, 2016) и серебро Кубка конфедераций (2017).