Европейские клубы обеспокоены возможными реформами в Лиге чемпионов

ТАСС, 7 июня. Футбольные клубы Франции, Германии, Италии, Португалии и Швейцарии выразили обеспокоенность возможным проведением реформ в Лиге чемпионов. Об этом в пятницу сообщило агентство AP.

Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом итальянского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) концепцию развития Лиги чемпионов, согласно которой вместо квалификации в Лигу чемпионов через чемпионаты своих стран ввести европейскую систему пирамиды футбола - с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет сам турнир. Планируется, что проект начнет реализовываться с 2024 года.

Руководители немецкого "Шальке", итальянского "Лацио", французских "Сент-Этьена" и "Бордо", швейцарских "Базеля" и "Янг Бойз", португальской "Браги", а также "Монако", который выступает в чемпионате Франции, выступили с заявлением о несогласии с реформами. По их мнению, Лига чемпионов будет напоминать "закрытую касту". Клубы поддерживают Английскую премьер-лигу, которая выступила против нововведений. Также семь клубов Испании, в частности мадридский "Атлетико" и "Барселона", недовольны возможной реформой. ECA провела встречу на Мальте.

"Встреча на Мальте была полезна для того, чтобы увидеть, что на данный момент существуют разные позиции по поводу развития футбола в Европе. Мы должны остановить планы по реформации Лиги чемпионов и понаблюдать за всеми заинтересованными сторонами, чтобы начать проект с нуля. Несколько европейских клубов выступают против изменений, представленных ECA. Мы должны гарантировать долгосрочную спортивную и экономическую устойчивость как национальных чемпионатов, так и европейских соревнований", - сказал президент "Лацио" Клаудио Лотито.

"Встреча на Мальте стала шагом вперед в усилиях по замедлению реформы. ECA гарантировала, что эта реформа не окажет негативного влияния на стоимость чемпионатов страны как с экономической, так и с точки зрения спорта. Это важный первый шаг для большинства клубов, которые опасаются, что их чемпионаты потеряют ценность, если будет введена полузакрытая модель европейской лиги", - заявил президент "Сент-Этьена" Бернар Каяццо.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) ранее заявляла, что не будет поддерживать преобразование Лиги чемпионов.