Саранск в ожидании праздника. Сборная России завершила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в пятницу в Саранске провели тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Встреча пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", начало в 19:00 мск. После предматчевой тренировки на стадионе в Саранске главный тренер сборной России Станислав Черчесов позитивно оценил состояние команды. "Состояние футболистов на сборе улучшалось с каждым днем, уже видно, что появилась свежесть, - сказал наставник команды. - В начале мы дали футболистам три дня отдыха, чтобы они перевели дух, встретились с семьями, а с 30-го числа мы начали подготовку. Игроки были не в самом оптимальном состоянии, но эти дни нам помогли привести команду в другое состояние, думаю, что работа прошла не зря". Капитан национальной сборной Артем Дзюба рассказал, что футболисты хотят порадовать болельщиков своей игрой. "Пока позитивные впечатления от города, встретили по-доброму, - сказал он. - Понимаем, что для жителей это праздник, мы хотим в нем принять участие, порадовать болельщиков в Саранске и по всей стране. Мы стремимся, чтобы нас уважали и ценили". По словам форварда, поле "Мордовии-Арены" находится в хорошем состоянии. "Надеюсь, в день игры его польют, немного суховато, но в целом красивый стадион, мы довольны. Мы привыкли к жаре, на чемпионате мира также было. Для нас не проблема, да и в это время будет комфортно играть", - добавил он.

Ожидается, что на стадионе "Мордовия-Арена", который вмещает 44 тыс. зрителей, будет аншлаг. Еще за неделю до матча в продаже оставалось всего 2-3 тысячи билетов, о чем ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович. Болельщики, которые не смогут присутствовать на стадионе, смогут посмотреть игру по телевизору. Матч между сборными России и Сан-Марино будет показан в прямом эфире на Первом канале. "Сыграют те, кто лучше готов физически" На матч в Саранск прилетели 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча. Черчесов впервые вызвал в сборную нападающего Николая Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия) и полузащитников Ивана Облякова (ЦСКА), Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева (оба - "Арсенал", Тула). В состав сборной России на предстоящие матчи тренерский штаб национальной команды заявил четырех голкиперов: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрея Лунева ("Зенит"), Сергея Песьякова ("Ростов") и Антона Шунина ("Динамо"). Черчесов объяснил, что это было необходимо для того, чтобы избежать неприятных последствий возможных травм. Тренер сборной отметил, что на поле в субботу выйдут игроки, которые лучше других физически готовы к матчу. "У нас регламент, он не меняется, будет 20 полевых игроков и три вратаря. Мы оцениваем состояние, конкретный матч, берем в расчет предстоящую игру со сборной Кипра: будут те игроки, которые, во-первых, готовы чисто физически и исходя из технико-тактических характеристик", - сказал Черчесов. "У нас так часто бывало, два-три человека не попадали в заявку, это нормальный рабочий процесс. Любой футболист, приезжая в сборную, понимает, что нужно проявлять свои лучшие качества", - подчеркнул Черчесов. Статистика матчей сборной России с командами стран-карликов Сборная России играла с командой Сан-Марино дважды в истории - в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года. Тогда россияне одержали две крупные победы. В октябре 1994 года на стадионе "Лужники" сборная России выиграла со счетом 4:0, а в июне 1995-го в Сан-Марино российские футболисты разгромили соперника, забив семь безответных мячей.