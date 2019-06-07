Легкоатлетка Сидорова пропустит турнир в Инсбруке из-за проблем с авиаперевозкой шестов

ТАСС, 7 июня. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не выступит на международном турнире в австрийском Инсбруке из-за того, что авиакомпания Lufthansa ("Люфтганза") запретила ей перевозить в самолете шесты. Об этом спортсменка сообщила в пятницу на своей странице в Instagram.

"Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты, таковы правила авиакомпании", - написала 27-летняя Сидорова. - Не могу вылететь из Рима с разрешением на перевозку шестов, очень хотелось прыгать в Инсбруке после смазанного начала. Но судьба распорядилась иначе, по итогу 5 часов в аэропорту, бесконечное выяснение отношений, таскание шестов с одного конца аэропорта в другой, летим в Москву".