Легкоатлетка Сидорова пропустит турнир в Инсбруке из-за проблем с авиаперевозкой шестов

ТАСС, 7 июня. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не выступит на международном турнире в австрийском Инсбруке из-за того, что авиакомпания Lufthansa ("Люфтганза") запретила ей перевозить в самолете шесты. Об этом спортсменка сообщила в пятницу на своей странице в Instagram.
"Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты, таковы правила авиакомпании", - написала 27-летняя Сидорова. - Не могу вылететь из Рима с разрешением на перевозку шестов, очень хотелось прыгать в Инсбруке после смазанного начала. Но судьба распорядилась иначе, по итогу 5 часов в аэропорту, бесконечное выяснение отношений, таскание шестов с одного конца аэропорта в другой, летим в Москву".
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Всё было совсем не так плохо, как могло показаться по результату)) Сезон начали и ладно, дальше будет лучше, я знаю Поездка такая себе, конечно, вышла, очень хотелось попрыгать в Инсбруке именно сейчас, после смазанного начала, но судьба распорядилась иначе)) значит так нужно и ждём Рабат по итогу 5 часов в аэропорту, бесконечное выяснение отношений и таскание шестов с одного конца аэропорта в другой, снова и снова♀️♀️♀️ летим в Москву❤️аэрофлот уан лав❤️ Иногда(читай «всегда»), конечно, хочется возить с собой только шиповки, но такая уж у нас судьба❤️♀️ @vaultermagazine @goldengala_roma #roadtodoha #polevault #nikerussia #pv_team #nikewomen #pv_management #sozvezdiepv
В четверг Сидорова впервые в сезоне выступала под нейтральным статусом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, где стала седьмой с результатом 4,56 м. Следующим стартом легкоатлетки должен стать международный турнир в Рабате, который состоится 13 июня.
Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года, в ее активе также две серебряные медали чемпионатов мира в помещении. На чемпионатах Европы в помещении она дважды выигрывала золото и один раз стала бронзовым призером.