На Европейские игры в Минске продано более 130 тыс. билетов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 130 тыс. билетов продано на данный момент на соревнования II Европейских игр в Минске. Об этом сообщила служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) со ссылкой на оргкомитет "Минск-2019".

Отмечается, что 15% от общего количества проданных билетов были куплены иностранными болельщиками, самыми активными из которых являются россияне.

Все билеты проданы на предварительный этап турнира самбистов - за происходящим на коврах минского Дворца спорта будут следить 3311 зрителей.

Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. В них будут принимать участие более 4 тыс. спортсменов из почти 50 стран. Они разыграют 200 комплектов медалей. Состязания пройдут в 23 дисциплинах в 15 видах спорта.