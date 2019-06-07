РФС обновил формат программок перед матчами сборной для повышения своей эффективности

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обновил формат программок к матчам национальной сборной ради повышения эффективности деятельности организации. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в РФС.

Сборная России в субботу сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Перед прошлыми играми национальной команды выпускались многостраничные цветные буклеты со статистикой, составами команд и другой информацией. В этот раз предматчевая программка представляет собой сложенный цветной листок формата А4. Подобный формат также использовался перед финалом Олимп - Кубка России 22 мая в Самаре.

"Одна из основных задач РФС - повышение эффективности своей деятельности, сейчас идет оценка всего коммерческого инвентаря РФС. Изучив опыт продаж программок, мы пришли к выводу, что их формат необходимо обновить", - сообщили в РФС.

"РФС постоянно работает над поиском наиболее оптимальных инструментов коммуникации. В частности, успешно функционирует лендинг (целевая страница сайта - прим. ТАСС) matchday.rfs.ru, где собрана самая разная информация о матче. Коллекционеры программок смогут их приобрести в точках продаж официальной продукции", - добавили в РФС.

Матч Россия - Сан-Марино начнется в 19:00 мск на "Мордовия-Арене".